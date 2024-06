Gli spinrockets conquistano il primo posto al contest "We green you" nel piccolo parco urbano di Bagheria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo scorso 31 maggio, al Piccolo Parco Urbano di Bagheria, si è tenuta la finale del Contest “We Green You”. All'evento hanno partecipato dodici progetti artistici, tutti formati da giovani sotto i 25 anni, ciascuno presentando una proposta di musica originale. Dopo aver ascoltato le esibizioni dal vivo, la giuria, presieduta dagli artisti Lello Analfino e Davide Lorrè (Shakalab), ha scelto i primi tre classificati. La vittoria è andata alla band SpinRockets, che ha presentato un brano rock, la cui energia ha coinvolto il pubblico presente.

Al secondo posto, ex aequo, si sono classificati Alice D’Agati, con il suo delicato brano melodico intitolato “Intonaco”, e Silvestro Scalici, noto come “Donki”, con il suo pezzo “Decollo”. La band vincitrice ha ottenuto la possibilità di realizzare un videoclip professionale, curato da Hyperhub. L'evento non solo ha dato la possibilità a giovani artisti di esibirsi davanti a un pubblico attento, ma ha anche rappresentato un'opportunità per i partecipanti al progetto “We Green You” di mettere in pratica le competenze organizzative apprese durante il percorso formativo degli scorsi mesi, incentrato sulla sostenibilità.

Il progetto “We Green You” è stato realizzato con il contributo della Regione Siciliana e della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, utilizzando i fondi del “Fondo per le Politiche Giovanili”. Il capofila del progetto è l'Associazione Culturale “Rock10elode”, in collaborazione con il Liceo Scientifico “G. D’Alessandro”, il Liceo Classico “F. Scaduto”, il Comune di Bagheria (insieme alla sua Consulta Giovanile) e il partner tecnico “GoMad Concerti”.