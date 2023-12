VIDEO | Il ritorno di Lopez e Solenghi a Palermo: "Sempre buone l'arancina e la pasta al forno"

Fino al 9 dicembre al Teatro Al Massimo va in scena "Dove eravamo rimasti". Lo spettacolo propone numeri, sketch e brani musicali con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi-Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, l’inedito Renato Zero di Solenghi, il confronto Mattarella-Berlusconi. E c'è persino Bergoglio...