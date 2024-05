Al Foro Italico al via le "Speroniadi", le olimpiadi degli studenti della scuola Sperone-Pertini

In occasione della trentatreesima edizione delle Olimpiadi che si svolgeranno a Parigi dal 26 luglio al 11 agosto 2024, l’ICS Sperone- Pertini su iniziativa dei docenti e degli educatori e delle educatrici dell’associazione Mare Memoria Viva presenti a scuola grazie al sostegno della Fondazione Bolton Hope, promuove la prima edizione delle "Speroniadi". Protagonisti saranno i ragazzi e le ragazze dell'ICS Sperone-Pertini il 28 maggio, dalle 8.30 alle 13, tutte le classi della Secondaria, si trasferiranno al Foro Italico per una giornata all'insegna dello sport e del divertimento.

Tornei di calcio a 5, pallavolo, palla rilanciata e staffetta inclusiva (attivit à atletiche con il coinvolgimento degli alunni e delle alunne con disabilità) saranno realizzate con il pieno coinvolgimento di studenti, studentesse, insegnanti e famiglie. Con il supporto degli educatori e delle educatrici sono state realizzate nei mesi precedenti alcune attivit à laboratoriali coordinate dai docenti in tutte le 18 classi del plesso Pertini, durante le quali gli studenti e le studentesse hanno studiato la geografia lavorando sulla rappresentazione di un continente (6 sezioni - 6 continenti): la mattina del 28 maggio si concludono le attività sperimentali di studio e gioco con tornei non agonistici e rappresentazioni artistiche proposte dagli alunni e dalle alunne.