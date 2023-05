Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Spazio Vitale", esce il nuovo album dei LaRiZon: online il video ufficiale di "The future is now" Doppia uscita per i LaRiZon, il duo palermitano composto da Riccardo Manieri e Laura Brucato che lancia il suo quarto album "Spazio Vitale". La band nasce nel 2015 a Londra dopo che i due artisti nel 2014 avevano deciso di andare via da Palermo per far conoscere meglio la loro musica. “Spazio vitale è tutto. Spazio può essere visto in tanti modi. Per noi lo Spazio Vitale è quello che ha bisogno ogni individuo per vivere bene, ricaricarsi, rigenerarsi, avere i propri spazi”, affermano Riccardo e Laura. Il primo album dei LaRiZon,"The Journey", è datato 2010, quando la band portava un altro nome, seguito nel 2018 da "Inside the Cage" e infine nel 2021 da "Nuova era".

"Siamo andati a Londra per trovare una dimensione di vita migliore dal punto di vista lavorativo. Sapevamo che per raggiungere questo obiettivo la strada era tanta, scrivere brani come The Future is now" ci ha aiutato a darci la giusta carica". Le tracce dell'album sono quasi tutte in italiano, solo "The future is now" è in versione riarrangiata grazie al prezioso supporto di Nu.Ma, produttore che ha lavorato con artisti nazionali e internazionali. “Uno dei nostri obiettivi rimane sempre quello di cercare di portare un po' di sound anglosassone nel cantautorato italiano”, spiega il duo. Insieme al disco i LaRiZon lanciano anche il video ufficiale proprio di "The future is now", il primo singolo uscito qualche settimana fa che ha anticipato il nuovo album. Il videoclip presenta un cameo prestigioso, quello di Stefano Fisico, ex direttore artistico di Build Nord Italia, ha lavorato per Radio Italia, RDS e Radio Deejay e per un breve periodo ha ricoperto il ruolo di giudice nel programma "Amici" di Maria De Filippi. Il duo palermitano non nasconde le sue ambizioni.

"Dal futuro - concludono - ci aspettiamo di progredire nella musica, di godere dell'attenzione del pubblico che al momento è limitato. Il nostro lavoro ci gratifica ma ci piacerebbe condividerlo a quanta più gente possibile. Siamo convinti di poter trasmettere attraverso i nostri brani la grinta e il modo di vedere la vita che ci contraddistingue". L'album "Spazio Vitale" e il singolo "The Future is now" sono disponibili sul canale ufficiale dei LaRiZon https://youtube.com/@larizonofficialtv2828 e su SoundCloud https://on.soundcloud.com/vPuZT