Averna Spazio Open, più di 12 mila presenze in due mesi nello spazio restituito alla città

Due mesi e oltre dodicimila presenze. Bastano questi due numeri per certificare il nuovo successo del format Averna Spazio Open, ai Cantieri Culturali della Zisa, inaugurato lo scorso aprile con la "Malafesta" a cura de La Rappresentante di Lista che, per l'occasione, ha anche presentato in esclusiva ed eseguito live il nuovo singolo "Paradiso". Un recupero di spazi abbandonati e restituiti alla collettività in grande stile, dunque, realizzato da Averna, dal comune di Palermo e dall’Ets Cantieri Culturali alla Zisa, che ha fatto tornare "vivo" un luogo totalmente abbandonato trasformandolo in un polo creativo dedicato ai cittadini.

In questi ultimi mesi, Averna Spazio Open è stato sempre animato da tantissimi eventi culturali e musicali dal Club Averna con Popshock Apopcalypse, Palermo Tropicale, Italian Dance Wave, SunBeatz al concerto di Cosmo, passando per il Lacrima Party, Sponde Sonore e il Palermo Pride Village. Eventi che hanno riempito l'Averna Spazio Open con tanti giovani. Ora i prossimi appuntamenti si concentreranno soprattutto sul coinvolgimento (ancora di più se possibile) del quartiere Zisa (luogo dove si inserisce l'Averna Spazio Open) e la "Call 4 Ideas".

Si comincia il 6 luglio, con il bis del "Lacrima party". Il 7 luglio è tempo della preview ufficiale del "FetiValle Off", il festival nella valle dei templi di Agrigento, con i "Dov'è Liana", francesi innamorati di Palermo, tanto da dedicare la loro canzone più famosa alla nostra città. Il 12 luglio "Club Averna con Palermo Tropicale". Ospite Dj Nigga Fox, direttamente dal Portogallo uno dei dj più apprezzati della scena elettronica. Il 18 luglio "Narrazone", il festival di narrazione e di storie dei quartieri, organizzato dal progetto "Traiettorie Urbane". Il 19 luglio "Palermo Rediviva", il progetto culturale ideato da South Digital Art, focalizzato sulla rinascita e valorizzazione dei patrimonio artistico e culturale di Palermo. Il 20, 24 e 31 luglio, "Franco Open", la rassegna di spettacoli teatrali di Averna Spazio Open, con artisti di caratura nazionale come Francesco Fanucchi, Sandro Cappai, Salvo Di Paola e Davide Enia. Il mese di agosto si apre con "Indiegeno Festival", con la musica de L'Officia della camomilla, Giuse The Lizia, Okgiorgio, Nicolò Carnesi e moltissimi altri. E si chiude con la due giorni "Sentimento Festival" (il 30 e 31 agosto), organizzato da Popshock e Palermo Pride con Venerus Dj, Fuerta, Samuele Brignoccolo e tanti altri artisti.

Prosegue intanto, la "Call 4 Ideas" la chiamata di Averna ai cittadini per suggerire come animare ancora di più questo spazio aperto e condiviso, scrivendo spunti e suggerimenti sulle modalità d’uso di Averna Spazio Open. E sono tanti i progetti già ricevuti e che sono in attesa di votazione. Quello che riceverà più voti, poi, sarà valutato e realizzato all'interno di Averna Spazio Open. Tra quelle realizzate nelle scorse edizioni, per esempio, l'Averna Open Talk, sullo stile dei celebri Ted Talk riservato ai giovani siciliani che hanno condiviso alla platea di pubblico i loro pensieri, la loro filosofia e i loro messaggi; oppure l'Averna EmerSuoni un format dedicato ai giovani talenti musicali emergenti siciliani. Sul sito avernaspaziopen.it, nella sezione "Idee", la possibilità di inviare la propria, oppure leggere e votare quelle già ricevute.