Ficarra e Picone presentano "Spaccaossa": "Storia cruda raccontata in modo non tascio"

"Abbiamo avvertito la necessità di raccontare questa storia di miseria che avvolge tutta la vicenda, una duplice miseria: quella vestita di cinismo di un gruppo di balordi; e quella vestita di disperazione di chi per poche migliaia di euro accetta di farsi spaccare le ossa, per intascare i premi dall'assicurazione simulando incidenti automobilistici". E' quanto spiega Vincenzo Pirrotta illustrando alla Casa del Cinema di Roma la sua opera prima, da regista e attore, il film "Spaccaossa" presentato alla Mostra di Venezia, tratto da un reale fatto di cronaca a Palermo, che dal 24 novembre arriva nelle sale cinematografiche, con anteprime a Milano, a Roma e nel capoluogo siciliano.

Gli fanno eco Salvo Ficarra e Valentino Picone, in questo caso nelle vesti di sceneggiatori e coproduttori. "Abbiamo assecondato una storia davvero particolare, raccontandola in modo non 'tascio' per dirla alla palermitana, a Roma direbbero non 'coatto', senza indulgere in particolari come la rottura delle ossa, che si vede solo in una scena iniziale del film", sottolinea Picone. "Un fatto reale che diventa paradigma di un determinato mondo, rispetto a tanti altri fatti di cronaca, cui Pirrotta ha saputo dare forma di racconto cinematografico", afferma Ficarra, sottolineando anche "l'apporto della fotografia di Daniele Ciprì che ha saputo rendere più che l'immagine della città lo stato d'animo dei personaggi, al di là di una livida Palermo, perché sono i personaggi a essere lividi".

Pirrotta come Ficarra e Picone osservano che si tratta di "un film crudo, che non fa sconti e non dà speranza ai personaggi che ne sono protagonisti in vesti e ruoli diversi ma che noi evitiamo di giudicare per quanto appaiano e siano brutti, sporchi e cattivi. Questa storia coinvolge e permette di frequentare sentimenti e sfumature che in genere non frequentiamo nella nostra vita ma che sono interessanti da seguire". Con Vincenzo Pirrotta, recitano fra gli altri Selene Caramazza, Ninni Bruschetta, Giovanni Calcagno, Aurora Quattrocchi, Luigi Lo Cascio e Simona Malato, con le musiche originali composte dal cantautore palermitano Alessio Bondì e un brano eseguito dalla indimenticabile voce di Giuni Russo.

