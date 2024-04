Southside Records completa il suo roster con la prima rapper di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Non si ferma il progetto della label palermitana Southside Records, una realtà che è nata grazie all’intuizione e all’ambizione di alcuni ragazzi palermitani che uniti dalla passione per il rap sono riusciti a unire gli artisti fra i più interessanti della scena musicale del Sud Italia. Il roster dell’etichetta discografica ora può ritenersi al completo con due nuovi rapper: Ren e Argento Vivo. Entrambi giovanissimi, rappresentano un importante passo avanti per la realtà del capoluogo siciliano. Southside Records, infatti, non è semplicemente un’etichetta discografica, ma è un progetto, una visione, un sogno che passo dopo passo si sta concretizzando sempre di più. L’ingresso di Ren rappresenta un altro grande traguardo, in quanto si tratta di una promettente rapper palermitana, fra l’altro l’unica a Palermo per il genere che fa.

Non da meno è la firma di Argento Vivo, che vanta una lungimiranza nella scrittura come pochi. I due vanno ad unirsi ai rapper e producer che compongono Southside: Achille G, Ohdio, La Flèche, wherestheplug, Kimba, 3tr3, Don Pietro e WaveOff. Ren, la giovanissima star nascente del rap del Sud Italia Ren è la star nascente del lato Sud della scena del rap italiano, va a completare e arricchire come new entry il gruppo di artisti che compone Southside Records. La rapper nata nel 2005 ancora ufficialmente non ha rilasciato alcun singolo, infatti, è stata notata dal team Southside grazie ad un freestyle realizzato per il celebre format Real Talk. Nonostante la giovanissima età, l’artista di Palermo durante le diverse session in studio sta dimostrando delle capacità scoppiettanti al microfono, nel writing, nonché nell'abilità di impiegare nei versi uno slang tutto suo e quindi non resta altro che attendere il suo primo lavoro per prendersi lo spazio che merita.

La nuova penna d’eccezione di Southside Records, ecco chi è Argento Vivo Argento Vivo è un rapper nato a Palermo nel settembre del 2002 e cresciuto fra le vie del cuore della città. Già il suo mese di nascita dice qualcosa sulla sua identità artistica in un modo o nell’altro, in quanto settembre è proprio un periodo di inizi per tante cose. L’artista, new entry fra i nomi del roster Southside Records, effettivamente rappresenta un nuovo inizio per la scena rap siciliana, grazie al suo stile introspettivo che mette in pratica con i propri versi. I brani del rapper palermitano sono caratterizzati da una serie di riflessioni che toccano diversi punti della sua vita, in cui possono rivedersi moltissimi appartenenti alla sua generazione. Ecco, Argento Vivo è capace di farsi portavoce per molti dei suoi coetanei, in merito alle sofferenze che affrontano, le gioie, i dolori e le esperienze che connotano le ragazze e i ragazzi in modo più ampio. Dunque, l’artista è capace di mettere in musica le cose più comuni che caratterizzano la vita di tutti i giorni di ognuno di noi. Per tale motivo Argento Vivo è una novità: rende la semplicità musica, arte.