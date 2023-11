Viaggio tra i sotterranei di Palermo, catacombe e qanat in onda sulla Rai

Un viaggio alla scoperta dei sotterranei di Palermo, in compagnia dell’archeologo Darius Arya. “Under Italy”, in onda lunedì 13 novembre alle 20.20 su Rai 5, esplora la Catacomba paleocristiana di Porta d’Ossuna, scoperta nel 1739, ma risalente a oltre duemila anni fa: prima cimitero, poi via d’accesso privilegiata alla Palermo sotterranea e, infine, rifugio antiaereo durante la Seconda guerra mondiale.

Il viaggio prosegue negli ipogei palermitani: i qanat, cunicoli sotterranei risalenti alla dominazione araba che avevano il compito di trasportare l’acqua dalle sorgenti alle zone abitate e coltivate. Una rete di scavi e gallerie che all’epoca alimentava un complesso di giardini reali, che necessitavano di grandi quantità d’acqua durante le afose estati palermitane. La visita alla Palermo sotterranea è anche l’occasione per scoprire i luoghi dei “Beati Paoli”, famosa quanto “fumosa” setta del XII secolo.