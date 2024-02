Un palermitano su due boccia gli ospedali pubblici, per il 67% servizi sanitari peggiorati dopo la pandemia

Che voto darebbero i cittadini alla sanità in provincia di Palermo? Meno della metà, il 42%, promuove i servizi sanitari con un voto pari o superiore al 6; la maggioranza assoluta, pari al 58%, esprime invece una valutazione negativa. Servizi sanitari bocciati, dunque, in provincia di Palermo. E' il primo dei dati che emerge dal sondaggio online condotto dall’Istituto Demopolis per PalermoToday. “Dopo un biennio caratterizzato in ampia parte dall’emergenza Covid – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – i cittadini esprimono numerose preoccupazioni per il servizio sanitario, segnalando in particolar modo i tempi eccessivamente lunghi delle liste d’attesa per diagnostica, interventi, visite specialistiche”.

Se per un quarto degli intervistati la qualità dei servizi sanitari è rimasta più o meno invariata rispetto al passato, una dimensione preoccupante superiore ai due terzi registra un crollo: si tratta del 67% dei cittadini residenti in provincia di Palermo, che rileva un peggioramento complessivo rispetto a 3 anni fa. Appena l’8% avverte un miglioramento.

In questo contesto, secondo l’81% dei cittadini della provincia di Palermo, intervistati da Demopolis, bisognerebbe investire soprattutto sulla riduzione delle liste d’attesa nella sanità, nonché – come sostengono 7 su 10 – su obiettivi di maggiore efficienza per i pronto soccorso. Maggioritaria è anche la richiesta di rafforzamento degli organici con nuove assunzioni di medici e infermieri (67%) e di potenziamento della sanità territoriale (60%).

Il sondaggio dell’Istituto Demopolis ha analizzato un ulteriore tema particolarmente avvertito in Sicilia. Oggi, a Palermo, l'inflazione e l’aumento del costo della vita degli ultimi 2 anni pesano in modo significativo sulla situazione economica familiare dell’88% dei cittadini. “A incidere sul tenore di vita delle famiglie - spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - è soprattutto l’aumento considerevole dei prezzi della spesa alimentare: lo dichiarano quasi 8 intervistati su 10. Pesano anche l’incremento delle bollette di gas ed energia elettrica (68%), le spese per la salute (53%) e per i carburanti (52%)”.

Nota informativa - Il sondaggio è stata condotto dall’Istituto Demopolis dal 7 al 10 febbraio 2024, con metodologia cawi, su un campione stratificato di 502 cittadini maggiorenni, residenti in provincia di Palermo, lettori di PalermoToday. Al campione di rispondenti è stata applicata una ponderazione sulle variabili di quota in relazione al genere, alla fascia di età e all’area di residenza.