I Soldi Spicci: "Non siamo più fidanzati, il nostro rapporto si è evoluto in amore fraterno"

"Minchia danno". E ancora: "Bisogna avere il coraggio di essere felici". Sono gli hastag usati dai Soldi Spicci per comunicare al mondo la fine della loro relazione sentimentale sui canali social della coppia comica palermitana. L'annuncio è arrivato attraverso un lungo post. Che inizia così: "Finalmente single!!! Cari amici belli, ormai da un po’ di tempo la domanda più frequente che ci ponete in tanti è 'Ma vi siete lasciati?' e noi, un po’ per paura e un po’ perché cercavamo le parole giuste - dicono Annandrea Vitrano e Claudio Casisa - ci siamo presi del tempo prima di rispondere. La verità è che 'sì', da un annetto a questa parte abbiamo deciso di separarci sentimentalmente e non perché fosse finito qualcosa ma al contrario perché il nostro amore si è evoluto in qualcosa di molto più grande, da definirsi un vero e proprio amore fraterno".

I Soldi Spicci hanno proseguito: "Sappiamo che questa notizia possa sembrare destabilizzante ma vi giuriamo che per noi non lo è affatto anzi… abbiamo deciso insieme di liberarci da alcune dinamiche sentimentali per dare inizio ad un nuovo capitolo fatto di libertà e di amicizia che siamo sicuri, al contrario dell’amore, durerà in eterno. Un po’ come l’acqua che cambia la sua forma in base al contenitore anche noi continueremo a raccontare l’amore sotto un altro aspetto. Dunque niente tristezza… perché noi siamo felici, ve lo giuriamo!!!… Continueremo a lavorare insieme, a fare i cretini insieme, ad abbracciarci, emozionarci e condividere con voi tanta strada sia artistica che personale, con una piccola differenza: a fine serata ognuno… se ne tornerà a casa sua! Da oggi cominceranno tante nuove avventure e i vostri cari Soldi Spicci, vi possiamo assicurare, stanno già lavorando a tantissimi nuovi progetti che presto vi racconteremo. Grazie a tutti… noi adesso - concludono - andiamo a brindare all’amore che non finisce ma che si evolve!!!".