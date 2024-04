"Sogni d'oro": il nuovo singolo del palermitano Joshua

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sogni d'oro è un brano che nasce dalla necessità di esprimere un sentimento nato una storia di una "giornata qualunque". Intrinseca di sonorità Indie & Pop Canadese, l'artista ha espresso il potenziale sonoro unito a una scrittura semplice ma impattante per chi l'ascolta. Il brano è una dedica, un racconto, una speranza anche, che si evince molto più nella seconda strofa rispetto alla prima.

L'artista palermitano ha voluto interpretare e far interpretare agli altri questo brano come una sorta di "viaggio" verso la corsa al "sogno d'oro" nella speranza di raggiungerlo, ma sarà solo il tempo a dirlo. "Sto sperimentando molto su queste sonorità e su questo approccio alla scrittura", afferma Joshua che, con estrema sicurezza si mostra certo delle sue capacità. Non ci resta che scoprirlo con le prossime uscite.