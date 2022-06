Sm Expo 40, il contest fotografico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pubblico protagonista a SM Expo 40, in programma da venerdì 1 a domenica 3 luglio in viale Regina Elena a Mondello. Alla manifestazione organizzata dalla rivista Sicilia Motori per festeggiare i 40 anni di attività, i visitatori appassionati di fotografia potranno mettersi alla prova e ogni giorno, dalle 18 alle 20, orario ideale per realizzare scatti, avranno opportunità di fissare i momenti nei quali modelle e modelli professionisti poseranno a fianco delle vetture esposte sulle 16 pedane.

Chi si registrerà preventivamente sul sito www.siciliamotori.it/sm-expo/ riceverà lo speciale pass per fotografare da uno spazio riservato e vincere i premi messi in palio da Bosch, Michelin e Magicmotorsport, partner del contest fotografico per i quali varranno i like su Instagram ed il giudizio della giuria di SM.

Per partecipare al contest fotografico, oltre a registrarsi sul sito ed indicare il giorno di partecipazione fra i tre di svolgimento dell’Expo, sarà sufficiente pubblicare i propri scatti (realizzati anche con lo smartphone…) su Instagram, utilizzando i tag ufficiali (#smexpo40 #siciliamotori) e attendere i like del pubblico che si sommerà all’opinione della giuria composta dalla redazione di Sicilia Motori.

Magicmotorsport premierà anche la migliore storia pubblicata su Instagram. Il giudizio terrà conto dell’originalità del prodotto digitale nel raccontare l’Expo ed il mondo dei motori nel suo complesso. Per partecipare a questa sessione sarà necessario taggare il profilo ufficiale del partner (@mms.center) e di Sicilia Motori (@siciliamotori), oltre l’hashtag #SMExpo40.