La piccola Simona da Terrasini allo Zecchino d'Oro: in gara con "La filastrocca delle vocali"

Sarà la piccola Simona, 7 anni, di Terrasini, a rappresentare la provincia di Palermo allo Zecchino d'Oro. Parteciperà all'edizione numero 64, in onda a dicembre su Rai1 con la direzione artistica di Carlo Conti, cantando "La filastrocca delle vocali". Quattordici in tutto i testi in gara, interpretati da 17 solisti provenienti da nove regioni d'Italia, a cui si aggiungono un trio e un duetto. C'è anche un altro siciliano: Giuseppe Karol, 4 anni di Messina.

Nel 2019 Giulia Rizzo, di Palermo, conquistò il secondo posto cantando "I pesci parlano" in coppia con Matilde Gazzotti, 4 anni di Casalecchio. Il pezzo è stato anche il più votato dal pubblico del web.

Tutti i brani e i cantanti in gara

Canteranno insieme al Coro dell'Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni: "Ali di carta" di Sara, 10 anni di Faenza (Ravenna); "Auto rosa" di Michele, 8 anni di Melicucco (Reggio Calabria); "Bartolo il barattolo" di Walter, 6 anni di Firenze; "Ci sarà un po' di voi" (musica di Claudio Baglioni) di Veronica, 9 anni, di Gorle (Bergamo); "Clap clap" di Giulia, 8 anni, di Guidonia (Roma); "Il ballo del ciuaua" di Camilla, 7 anni di Viareggio (Lucca), Francesco Paolo, 10 anni di Salsomaggiore Terme (Parma) ed Elisa, 9 anni di Roma; "Il Reggaetonno" di Irene, 8 anni, di Fondi (Latina) e Giuseppe, 7 anni di Perfugas (Sassari); "Il riccio capriccio" di Giuseppe Karol, 4 anni di Messina; "La filastrocca delle vocali" di Simona, 7 anni, di Terrasini (Palermo); "Ng New Generation" di Stefano, 8 anni, di Milano; "Potevo nascere gattino" di Vittoria, 6 anni, di Pergine Valsugana (Trento); "Ricercato" di Davide, 6 anni di Parma; "Superbabbo" (testo e musica di Marco Masini) di Zoe, 9 anni di Impruneta (Firenze); "Una pancia" di Leonardo, 6 anni di Mele (Genova).