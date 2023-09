Una palermitana di 18 anni canta Giuni Russo e commuove i giudici di X Factor: Ambra in lacrime

Segnatevi questo nome: Simona Bonura. Segni particolari: palermitana. Probabilmente ne sentiremo parlare a lungo. La certezza è che si è guadagnata il pass per i Bootcamp di X Factor. Un'esibizione da brividi nonostante la tenerissima età, 18 anni. Sul palco del programma di Sky la giovane palermitana ha portato un’emozionante cover de “L’Addio” della concittadina Giuni Russo. Un pezzo delicato ed elegantissimo scritto da Franco Battiato.

L'esibizione di Simona Bonura | GUARDA IL VIDEO

Prima di esibirsi ha raccontato di aver sempre coltivato il sogno di poter cantare. Un sogno maturato già da bambina. "Volevo cantare talmente tanto da non avere voce", ha detto. La sua esibizione - vibrante, appassionata e intensa - ha commosso i giudici di X Factor. In particolare Ambra che è scoppiata in lacrime.

Visibilmente commosso anche Morgan che si è lasciato andare a un lungo applauso. Per Simona Bonura sono così piovuti quattro "sì" ed è arrivato il lasciapassare per i tanto agognati Bootcamp. La sua avventura continua.