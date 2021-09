Sicily by Car a Citytech 2021

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sicily by Car spa compagnia, leader nel settore dell’autonoleggio, nata nel 1963 da un’idea di Tommaso Dragotto, attuale Presidente della Compagnia, è platinum sponsor dell’8° edizione di Citytech, l’evento dedicato alla mobilità urbana, facilitatore di idee e progetti per le città del terzo millennio. Orientata a soddisfare le esigenze di un mercato in continua trasformazione, e ad offrire soluzioni innovative, Sicily by Car è Compagnia pionieristica della green mobility con un’offerta sempre più diversificata in linea con i nuovi scenari di trasporto e dell’evoluzione urbana. La flotta della Compagnia, che vanta capitale interamente italiano, ha saputo soddisfare nel tempo ogni differente esigenza di mobilità ed oggi, ancora una volta, si distingue per l’attenzione alla crescente richiesta di un trasporto eco friendly in linea con le nuove strategie urbane di sostenibilità ambientale low carbon.

E' per questo motivo che Sicily by car ha deciso di aderire a Citytech: presidiare da protagonista le nuove tendenze di trasporto, ed affermare la propria leadership sia nel settore autonoleggio a breve e medio termine B2C, che B2B. Non solo quindi autovetture endotermiche di ogni tipologia ma anche auto 100% elettriche come la Renault Zoe, o ibride come Fiat 500 e Panda, Lancia Y, VW Golf, Renault Clio. Ma la vera novità 2021, presentata in occasione di Citytech, è l’immissione in flotta dei mezzi da lavoro, un’apertura al mercato B2B che ha coinvolto in qualità di partner Il Gruppo Koelliker con il Maxus eDelivery 3 electric van, un furgone a ricarica 100% elettrica con alte prestazioni di mobilità.

La mobilità ecosostenibile e in particolar modo i mezzi da lavoro elettrici forniti dal Gruppo Koelliker, rappresentano ultima frontiera dei progetti Sicily by Car, alla quale la Compagnia ha voluto dedicare una specifica campagna di comunicazione on air da settembre 2021 su TV, magazine e quotidiani nazionali. “Quando si crea qualcosa di nuovo Noi ci siamo” commenta il Presidente Tommaso Dragotto, e continua: “Ho voluto che questa frase fosse l’head line della nuova campagna pubblicitaria come testimonianza del nostro impegno verso una mobilità sempre più sostenibile. Sicily by Car sceglie sempre l’innovazione e guarda al futuro con responsabilità, consapevolezza e costante professionalità".

Trasparenza e correttezza, qualità del servizio, staff efficiente e professionale, una flotta sempre nuova e competitiva nei prezzi, sono le caratteristiche fondamentali del successo della Compagnia che, negli anni, si è vista riconoscere dalla propria clientela un consenso sempre più vasto. Oggi Sicily by Car è presente in tutte le principali città italiane ed i tutti gli aeroporti della nazione con oltre 55 uffici e con uffici diretti in Albania ed a Malta.