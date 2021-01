Un personaggio letterario per una guida di viaggio emozionale, l'iniziativa di Siciliaweekend

Un personaggio letterario per far venir voglia di tornare a viaggiare al più presto in Sicilia. L’iniziativa è della testata giornalistica di turismo siciliaweekend.info, che ha scelto il personaggio di Iachìno Bavetta per una breve guida emozionale sull’Isola.

Il personaggio, nato dalla penna del giornalista Dario La Rosa e già apparso nel romanzo “Cous Cous Blues” e poi nel racconto “La dea del grano”, ci porta in viaggio come in uno di quei video in cui si riesce a vivere tutte le bellezze della Sicilia in pochi minuti.

Con la sua verve carica di ironia e qualche nota di romanticismo, Iachìno prende per mano sia chi ha già viaggiato in Sicilia ma ha voglia di tornarci, sia chi la dovrà scegliere come meta della propria vacanza, sia chi ci vive e potrà tornare ad assaporarla in futuro all’insegna del turismo di prossimità.

“La cosa più importante del viaggio - si legge nel testo - e della vita in generale, è la condivisione.

Senza scambiarci un gesto, uno sguardo o anche solo il panino con le panelle come faccio io con il mio friggitore di fiducia Tanino Speciale, tutto resta piatto.

Invece a me piace pensare che il viaggio sia un modo per arricchirsi. Per cui, se venite in Sicilia con me, ricordatevi di portare una valigia in più. La potrete riempire di quello che volete, compresa la cassata che ormai fanno salire in aereo senza problemi”.

La breve guida è disponibile in versione digitale su Amazon a questo link (https://www.amazon.it/gp/product/B08T7NR28M/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tkin_p1_i1).

“Da tempo avevo in mente di scrivere un testo per far innamorare della Sicilia chi non la conosce ma anche chi vuol tornare a vederla sotto altri occhi - spiega Dario La Rosa -. Per raccontarla ho scelto il personaggio che tanto è piaciuto per la sua semplicità e ironia”.