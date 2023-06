Si chiama "Mastru tempu", il nuovo disco di Giampiero Amato: ecco quando uscirà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Conto alla rovescia per l’uscita di “Mastru Tempu”, il nuovo disco del cantautore e polistrumentista siciliano Giampiero Amato. Il disco arriva dopo l’uscita di poche settimane fa, del singolo “Cantu e Sonu” con annesso video pubblicato su tutte le piattaforme digitali. “Mastru Tempu” nasce da un sogno nel cassetto custodito da Amato, il quale ha sempre sentito il bisogno di scrivere, creare e cantare le sue canzoni come i grandi cantautori del passato che hanno accompagnato la sua crescita umana e musicale, accendendo la passione per il mondo della musica. Giampiero Amato però della sua passione ne ha fatto un vero e proprio lavoro, da anni infatti contribuisce quotidianamente alla tutela, alla divulgazione delle tradizioni e della cultura popolare siciliana. Alla musica ha anche affiancato la passione innata per l’artigianato, costruendo gli antichi strumenti musicali siciliani, senza mai ovviamente distogliere l'attenzione e l'interesse per la scrittura e la composizione. Attraverso i 10 brani contenuti in questo lavoro discografico, Amato desidera trasmettere le stesse sensazioni ed emozioni che egli stesso prova scrivendo i testi e componendo la musica ovvero: gioia, ironia, leggerezza e riflessione su diverse tematiche e diversi argomenti che riguardano il genere umano. L’album uscirà il 13 giugno alle ore 12:00 su tutti gli store digitali (Spotify, iTunes, Amazon Music, YouTube ecc).

“Mi piacerebbe – dichiara Giampiero - che i miei testi possano fare in modo che le persone possano rivedere sé stessi in maniera positiva. Credo sia importante cercare il meglio di noi stessi, affinché ci si ricordi che la vita va vissuta intensamente e senza sprecarne un solo istante, e anche se delle volte sembra tutto buio, tutto finito, quasi che la vita si sia dimenticata di noi, allora dobbiamo essere noi stessi a non dimenticarci mai di lei”. Testi, musica e arrangiamenti sono a cura di Giampiero Amato (Voce, Cori, Fisarmonica, Friscaletto, Zampogna a Paro e Tamburo a cornice); Rec e Missaggio a cura di: Raffaele Pullara, Recraft Studio (Palermo), la formazione è invece formata da: Antonino Amato, Batteria e Darbuka; Davide Ingaggiato, Contrabbasso; Ciccio Piras, Chitarra Acustica; Nico Podix, Chitarra Classica/Elettrica; Nino Nobile, Mandola e Mandolino; Raffaele Pullara, Mandoloncello.