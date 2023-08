Shooting a Villa del Gattopardo, maestranze palermitane e inglesi insieme per far conoscere la Sicilia nel mondo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Maestranze palermitane e inglesi insieme per far conoscere il patrimonio culturale e la bellezza artistica di Palermo e della Sicilia nel mondo. E' il filo conduttore dello shooting fotografico che si terrà domenica 3 settembre, dalle 11 alle 17 circa, alla Villa del Gattopardo, la dimora di famiglia dei principi Tomasi, tornata recentemente in tutta la sua settecentesca magnificenza.

Ideatrici del progetto le wedding planner Maila Enea e Rita Mineo. "Per questo progetto - racconta Maila - ho tratto ispirazione dagli elementi artistici de 'Il Gattopardo' di Luchino Visconti e il mio obiettivo è curare uno shooting editoriale che catturi l'essenza del patrimonio siciliano, evocando una bellezza senza tempo".

