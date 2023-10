VIDEO | Dal gelato alla birra a quello italo-brasiliano, torna Sherbeth: al Politeama si assaggiano 45 gusti "mondiali"

Il classico taglio del nastro ha dato il via ufficialmente alla quindicesima edizione dello Sherbeth Festival, l’evento dedicato al gelato artigianale di altissima qualità. Edizione speciale questa che ritorna, dopo tre anni per le restrizioni Covid, aperta al pubblico in piazza Castelnuovo a Palermo. Ad accogliere i golosi e gli appassionati di gelato un mega-stand in cui poter assaggiare ben 45 gusti diversi. E i maestri gelatieri provengono da Italia, Canada, Giappone, Svizzera e Belgio. Accanto un'area per le conferenze per scoprire i segreti del gelato e approfondire le tecniche di degustazione.

All'inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il presidente della commissione antimafia Antonello Cracolici, il sindaco Roberto Lagalla e il consigliere comunale Davide Chinnici. "Palermo è la casa perfetta per il gelato e per eventi come questi - ha detto il primo cittadino del capoluogo. - Siamo contenti di ospitare questi grandi professionisti che, sono certo, faranno assaggiare gusti strepitosi agli appassionati". Tra i gelati proposti, uno ha un grande significato culturale: "Ci sarà il gelato al pomodoro coltivato nelle terre confiscate da LiberaTerra alla mafia - dice Cracolici - Mangeremo questo gelato buonissimo alla faccia della mafia". "Siamo davvero emozionati e felici - dicono i direttori tecnici Antonio Cappadonia e Giovanna Musumeci - La selezione è stata difficilissima e ogni volta per noi è davvero triste escludere qualcuno. Ma questo è anche un concorso e ci sta. Ma siamo contenti perché finalmente vedremo il ritorno del grande pubblico a Sherbeth. E questo è il vero senso della manifestazione: condividere un gelato con le persone a cui si vuole davvero bene".

Novità molto importante sarà quella della visita ai laboratori di produzione: i cittadini potranno percorrere il corridoio dello stand, ammirare i gelatieri all'opera e assaggiare il gelato appena mantecato. Un'esperienza che non si fa certo tutti i giorni. Le degustazioni saranno possibili oggi fino alle 23,30, sabato dalle 16 fino alle 24,30 e domenica dalle 10 alle 23,30. Domenica sarà anche il giorno clou per i maestri gelatieri con l'assegnazione del premio "Procopio Cutò". Quest'anno gli organizzatori non hanno voluto assegnare un tema ai gelatieri, ma lasciare liberi i maestri di farsi ispirare da ingredienti di stagione e accoppiamenti insoliti, ma gustosi. A giudicare il gusto una giuria composta dal vincitore dello scorso anno di Sherbeth Vincenzo Lenci, insieme a giornalisti ed esperti.