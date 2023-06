Gli Shakalab esportano il reggae siciliano all'estero, tappa in Ungheria

Il tour degli Shakalab, collettivo siciliano formato da quattro cantanti (accompagnati sul palco da Dj Yanez) veterani della scena reggae/hip hop internazionale, fa tappa all’estero: oggi si esibiranno a Budapest all’Istituto italiano di Cultura e giovedì 22 giugno a Debrecen (Ungheria).

Nati dalla fusione di progetti solisti e di generi e stili diversi, gli Shakalab dal 2010 hanno unito le forze per creare quello che ad oggi risulta essere uno dei gruppi più influenti dell’intero panorama black italiano. Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo nella loro esperienza fatta di centinaia di live hanno avuto il piacere di condividere il palco con molti artisti illustri come Shaggy, Bounty Killer, Daniele Silvestri e Alborosie.

Il tour degli Shakalab, le date

Ecco le date del tour (in aggiornamento): 20 giugno – Budapest – Istituto italiano di Cultura; 22 giugno – Debrecen (Ungheria) – Demki If Jùsagi Hàz; 1° luglio – Trento – One Love Festival; 8 luglio – Palermo – Ciavuri e Sapuri Fest; 30 luglio – Marsala (Tp) – Piazza della Vittoria ; 18 agosto – Cropani Marina (Cz) - Beer Festival 6.0; 24 agosto – Calatafimi (Tp) Kalatareggaenight; 26 agosto – Bagheria (PA) – Piazza Stazione; 10 settembre – Catania – Mercati Generali.

Chi sono gli Shakalab

Shakalab è un collettivo reggae/hip hop formato da 4 cantanti: Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo. Hanno saputo, sin dall’inizio del progetto Shakalab, portare la loro energia riempiendo piazze e club, in un raggio d’azione che ha colpito tutto lo stivale così da diventare in pochi anni un punto di riferimento musicale per tantissime persone. Durante tutto il 2020 hanno deciso di lavorare al loro quarto album ‘Dieci’, pubblicato il 25 giugno 2021, realizzato per festeggiare il decennale della band, con la partecipazione di numerosi artisti italiani (Vacca, L’Elfo, Sud Sound System ed Inoki e tanti altri) ed internazionali (Alborosie, Dub FX e General Levy). La scorsa estate hanno fatto il loro esordio ufficiale sul mitico LION STAGE del Rototom Sunsplash a Benicassim, considerato il festival più importante nel suo genere in Europa. È del 2 Giugno l’ultima release, insieme a Mellow Mood e Pricevibe: è uscito il brano re-edit di ONE (ascolta qui).