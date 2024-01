Rai2 a Palermo, a "Pizza Doc" è protagonista sua maestà lo sfincione

Sabato 6 gennaio alle 11.15 su Rai 2, la prima tappa di “Pizza Doc” è in Sicilia per conoscere la storia e la preparazione dello “sfincione”, una vera e propria istituzione a Palermo. A seguire un approfondimento sul progetto “Think Milk, Taste Europe, Be Smart!”, iniziativa che vuole migliorare il grado di consapevolezza nel campo alimentare al fine di valorizzare prodotti genuini e locali. Infine, in un frantoio, in Puglia, per scoprire le diverse caratteristiche delle varietà di olio.

A impreziosire ogni puntata, Carolina Rey fornisce a Tinto indizi sui luoghi di destinazione rappresentati da frasi in dialetto, fotografie e canzoni; e stimola i pizzaioli, celando fino all’ultimo gli ingredienti che devono caratterizzare le ricette delle loro pizze. Come sempre, a Tinto, l’arduo compito di assaggiare e giudicare le creazioni dei due ospiti.