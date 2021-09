Bagheria protagonista al Cous cous fest: Carlo Conti presenta il suo sfincione bianco

Bagheria protagonista al Cous cous fest che si chiude oggi a San Vito Lo Capo. Il maestro panificatore Carlo Conti ha presentato al pubblico del Festival internazionale dell’integrazione culturale il suo sfincione bianco. Reduce del successo dell'aprile scorso allo Sfincione Festival al San Lorenzo Mercato, Conti, ha raccontato la storia del prodotto tipico per eccellenza della comunita? bagherese e il processo di valorizzazione che negli ultimi anni e? stato fatto per promuoverlo e divulgarlo.

Lo sfincione bagherese del maestro Carlo Conti è stato presentato nella suggestiva location del Giardino del Santuario dopo il talk dal titolo "Le aree naturali protette come reale opportunita? di sviluppo economico". Presenti anche il presidente della Regione, Nello Musumeci, e l'assessore regionale all'Agricoltura, Toni Scilla. Dolce, bianco, morbido, condito con tuma o ricotta, cipolla, acciughe e per questo chiamato “sfincione bianco”, la specialità è diventata un vero esemplare ambasciatore del territorio, per l’equilibrio del gusto che lo rende delizioso, unico e impareggiabile al palato, con una forte caratterizzazione e una presentazione e un’estetica che lo accosta ad un prodotto di alta cucina. E' possibile trovarlo nei panifici di Bagheria tutto l'anno e non solo per le festivita? natalizie.

“Lo sfincione bianco di Bagheria – come sostiene lo scrittore e storico della gastronomia siciliana Mario Liberto – e? una pietanza che merita l’appellativo di piatto 'gourmet' e non piu? solo cibo da strada, per il valore nutritivo, per la qualita? e la genuinita? dei prodotti a chilometro O utilizzati”. Un prodotto gastronomico maturo per la conquista di mercati di dimensione piu? vasta.