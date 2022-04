Lo sfincione bagherese protagonista su Italia 1

Ancora un prestigioso riconoscimento per lo sfincione bianco bagherese a cui, per la Domenica delle Palme, è stato dedicato uno speciale sul Mag andato in dopo Studio Aperto su Italia 1. Per l'occasione lo sfincione bagherese è stato presentato in due versioni: quella tradizionale preparata dal maestro panificatore Massimo Scaduto della Forneria Scaduto e quella gourmet realizzata dallo chef stellato Tony Lo Coco del ristorante “I Pupi”.

"L'Antica Forneria Scaduto - si legge in una nota - opera a Bagheria dall’inizio del XIX secolo e dal 1950 viene gestita dalla famiglia Scaduto. Ed è Massimo Scaduto, erede di una storia gloriosa della panificazione bagherese, che apportando qualche piccola innovazione, ha conquistato la giuria tecnica e popolare dello Sfincione Fest 2018 e dello Sfincione Festival 2019 a SanLorenzo Mercato. Tony Lo Coco è uno chef autodidatta di grande creatività e padronanza delle tecniche di cottura che con i suoi piatti ha conquistato la prestigiosa stella Michelin con il suo ristorante “I Pupi” a Bagheria. Lo Coco è legato ai piatti della tradizione palermitana che però spesso sa stravolgere nelle materie prime, ispirandosi anche all’aspetto originario. Genialità, studio, sperimentazione, scelta accurata dei prodotti, cotture esemplari, godimento per la vista e per il palato lo contraddistinguono".