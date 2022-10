Moda, la pioggia non ferma la sfilata de "Le Gi di Valentino"

La tenacia e la forza di chi in sessant'anni di storia è riuscito a resistere anche alle difficoltà e rimanere sempre il punto di riferimento dell'alta moda a Palermo. E la conferma che le gi di Valentino rappresenta un'azienda solida e amata dalla sua clientela arriva anche in occasione della sfilata organizzata per celebrare questo prestigioso traguardo quando, in via Ruggero Settimo, trasformata per l'occasione in una suggestiva passerella, nonostante il diluvio, accorre una platea gremita di amici e clienti che, con la loro presenza, hanno voluto manifestare il loro affetto e la loro vicinanza.

Tutto il pubblico, munito di ombrelli, ha così assaporato le emozioni di una serata magica, con le modelle che hanno sfilato, imperturbabili, indossando gli abiti da sposa della collezione 2023. Soddisfatta per la riuscita tutta la famiglia che porta avanti una tradizione vincente e che affonda le sue radici nella creatività e nella lungimiranza di Evelyne Aouate e Gianni Valentino, i primi a crederci; poi proseguita con le figlie Paola e Marinda, oggi Alessandra e Marco raccolgono l'eredità di una gestione di successo.

"Siamo felici - spiega Alessandra La Commare - per la straordinaria dimostrazione d'affetto che abbiamo ricevuto perché, considerate le avverse condizioni metereologiche, temevano che il nostro pubblico potesse disertare l'appuntamento e invece hanno risposto presente, dandoci una prova di vicinanza che ci inorgoglisce e rappresenta il meritato riconoscimento ad un'azienda che non si è mai risparmiata e ha sempre investito mettendo cuore, anima e passione. E la scelta di non rinviare la sfilata è stata fatta anche per questo, per dare questo messaggio che la tenacia e l'audacia premiano. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno contributo alla perfetta riuscita della macchina organizzativa perché, nonostante le avversità, abbiamo regalato emozioni e questa serata magica resterà nella storia, quella della nostra azienda, ma anche della città perché credo che non si sia mai deciso di fare una sfilata sotto la pioggia".

Le modelle sono state coordinate da Luca Lo Bosco/Llb Team, mentre i momenti salienti dell'emozionante serata sono stati immortalati negli scatti fotografici di Alessio Falzone e di tutto il suo team. Le acconciature delle modelle sono state curate dall'hairstylist Salvatore Bruno.