VIDEO | La sfida estrema di Christian Carapezza: 20 giorni chiuso in una teca senza mangiare

Il caldo del giorno, il freddo della notte, le fitte allo stomaco e la solitudine. Per l'illusionista palermitano è già il quinto giorno senza cibo chiuso in una teca 2 metri per 2 davanti al centro commerciale Conca D'Oro ma ne dovrà affrontare altri 15. In tanti lo sostengono per la sua prova da guinness