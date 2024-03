"Sette nuovi singoli, un'esperienza unica: Petrotto in versione 'home live'"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con il rilascio di sette singoli su tutte le piattaforme internazionali, il professor Petrotto ha conquistato l'affetto del pubblico musicale di tutto il mondo. Collaborando con una squadra di talentuosi artisti e amici, tra cui Antonio Di Rosalia per la musica e l'arrangiamento e un team eccezionale di autrici di testi, Rosalba Russo, Rossella Rea, Olimpia Marino, Serena Visconti, Nadia Salamone e Mariella Mastrilli che ha dato vita a un'esperienza musicale senza precedenti. In un'epoca dove la perfezione tecnica domina, il prof. Petrotto ha abbracciato l'incanto del "Home Live", trasportando la sua musica direttamente nelle case degli ascoltatori. Abbandonando gli studi professionali, ha scelto un approccio più autentico e spontaneo, catturando l'essenza stessa dell'emozione live. Affrontando con coraggio sfide come suoni ambientali e imprevisti, ha trasformato le imperfezioni in autentici gioielli, dimostrando che la vera bellezza della musica risiede nell'anima dell'artista e nell'esperienza condivisa con il pubblico.