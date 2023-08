Il Tribunale si trasforma in un set, primo ciak con Beppe Fiorello per "I Fratelli Corsaro"

Il Tribunale si trasforma in un set. Primo ciak de "I fratelli Corsaro", la serie ispirata al ciclo di romanzi polizieschi del giornalista e scrittore palermitano Salvo Toscano. Con maglietta azzurra a mezze maniche, jeans e Birkenstock, in un momento di pausa dalle riprese, Beppe Fiorello si concede ad alcuni scatti e selfie con i fan che lo intercettano dietro i camion cinematografici.

Sarà lui a interpretare il ruolo del protagonista Fabrizio Corsaro, giornalista di cronaca nera. Nei panni del fratello Roberto, avvocato penalista, ci sarà invece Paolo Briguglia, come aveva annunciato lo stesso Fiorello con un post su Instagram. La produzione è targata CamFilm, con la regia di Francesco Miccichè.

Un ritorno a Palermo per l'attore catanese, che negli ultimi anni è stato uno dei "madrini" del Pride in città, ma anche a Mediaset. "Grazie a tutto il gruppo creativo editoriale del settore fiction di Mediaset - scrive l'attore sui social - per avermi accolto e aver accettato la mia idea, grazie per il grande affetto e la stima che mi avete dimostrato, farò di tutto per continuare a fare con voi ciò di cui io ho sempre avuto bisogno di fare, raccontare storie vicine alla gente". Una fiction che "vedrà tra i protagonisti Palermo - aggiunge - una città che conosco poco e anche per questo sento una particolare voglia e urgenza di cominciare prima possibile". Le riprese proseguiranno in varie zone del capoluogo fino al 12 settembre.