Can Yaman e Francesca Chillemi tornano a Palermo: "Viola come il mare" avrà una seconda stagione

Tutto pronto per la seconda stagione della serie di successo "Viola come il mare" che verrà girata anche a Palermo. A rivelarlo è Francesca Chillemi, incoronata Miss Italia nel 2003 e ora attrice affermata, che ai giornalisti racconta - all’ombra dei Pini del Forte Village di Santa Marghetita di Pula dove è ospite del Filming Italy Sardegna Festival - gli esordi della sua professione dopo la partecipazione al concorso di Salsomaggiore (che da quest’anno torna su Rai1 dopo ‘l’esilio’ delle ultime edizioni). Miss Italia - dice - l’ha cambiata in meglio (“Prima prendevo le cose più di petto, ora sono molto più razionale e cerco di non agire impulsivamente”), ma subito dopo la vittoria come la più bella del Paese, nel 2003, ha trascorso un anno in cui tante volte si è sentita smarrita è persa.

“Io ho fatto un anno in giro dopo Miss Italia e poi sono stata buttata di colpo in questo mondo qua e non avevo gli strumenti. Ho dovuto imparare tante cose e tante volte mi sono sentita persa”, spiega la Chillemi. Il riferimento dell’attrice siciliana è agli impegni che la vincitrice del concorso ideato da Enzo Mirigliani deve onorare dopo l’incoronazione come reginetta, e che prevedono una serie di tappe in giro per l’Italia. “È stato un anno di sponsorizzazioni che avrei potuto usare per prepararmi”, spiega la Chillemi. Che suggerisce: “Bisognerebbe preparare le Miss. Secondo me sarebbe giusto fare un anno di formazione, in modo da prepararle al mondo che dovranno affrontare. L’unica pecca del concorso è questa”.

La Chillemi è in procinto di girare la seconda stagione della serie di successo ‘Viola come il mare. “Dovremmo iniziare da Roma il 17 luglio e poi andare a Palermo - dice - per evitare il periodo estivo, dove ci sarà la massa di turisti”. Il contenuto della trama è top secret. “Ho ricevuto pochi copioni, solo del primo episodio, non so nulla - spiega -. Il fil rouge sarà super giù simile alla prima ma ci sono alcune cose diverse, dei cambiamenti”.

E sul suo personaggio nella fiction, quello di Viola Vitale, osserva: “A me piace molto il mio personaggio per il messaggio che manda. Ha un problema serio di salute (soffre di sinestesia, una malattia neuro degenerativa che porta a percepire la realtà attraverso sfere sensoriali differenti da quelle che utilizziamo solitamente ndr), ma è un personaggio che affronta una cosa così drastica con la voglia di andare avanti e prendere quello che la vita le da è un bel messaggio, è un personaggio che non si perde d’animo”, sottolinea. Protagonista di ‘Viola come il mare’ insieme alla Chillemi è l’attore turco Can Yaman, molto amato dal pubblico femminile. Il motivo, lei lo spiega così: “Can Yaman è carismatico. Chi piace così tanto al pubblico ha un carisma che riesce ad arrivare attraverso la tv. Evidentemente lui ha una parte carismatica molto sviluppata”.