Le ultime ore di Mario Biondo su Netflix: è la serie tv più vista in Italia

E' stata annunciata solo poche settimane fa da Netflix, ma già dal giorno del suo debutto è subito entrata nella top 10 diventando la serie Netflix più vista in Italia al momento. Parliamo de "Le ultime ore di Mario Biondo", la docuserie spagnola che ricostruisce il caso della morte del cameraman siciliano, trovato impiccato nel suo appartamento di Madrid lo scorso il 30 maggio del 2013 che, da diversi giorni, è il titolo al primo posto della top 10 italiana di Netflix.

Una storia tragica che lascia ancora molti punti in sospeso che oggi, con questa serie, torna a essere oggetto di dibattito pubblico. E così, Netflix ha trasformato ancora una volta una storia di cronaca recente in un prodotto seriale ricevendo la conferma di quanto le docuserie siano tra i generi più apprezzati dal pubblico in questi ultimi anni e tra i prodotti Netflix più di qualità, al pari, se non superiori alle serie di finzione.

La serie su Mario Biondo ha catturato fin da subito l'attenzione del pubblico, specialmente quello italiano e spagnolo che conoscevano già questo fatto di cronaca, ma anche quello di altri paesi del mondo come Uruguay, Croazia, Malta e Portogallo dove la serie è attualmente tra le dieci più viste. Un grande successo di pubblico per questo titolo Netflix che, nel cast, vede anche la presenza di Selvaggia Lucarelli, intervistata dalla troupe di Netflix.