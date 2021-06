La vita della fotografa Letizia Battaglia diventa una serie tv, casting aperti

"Cerchiamo una ragazza siciliana fra i 16 e i 20 anni bionda, tratti dolci, molto bella". Si scopre così, grazie a questo annuncio, pubblicato dalla casting director Chiara Agnello che la vita della fotografa palermitana Letizia Battaglia diventerà una serie tv. I requisiti richiesti all'attrice o aspirante tale fanno pensare che la prescelta potrebbe interpretare il ruolo della protagonista ma il condizionale è d'obbligo perchè sul progetto aleggia un alone di mistero.

Quel che è certo è che dopo il film documentario "Shooting the mafia", che racconta la carriera della fotoreporter per il quotidiano, il suo impegno in politica con i Verdi e la Rete, ma anche la giovinezza turbolenta, la Battaglia sarà nuovamente la sceneggiatura di un progetto, questa volta a puntate, prodotto da Bibi Film per RaiUno.

Le riprese avranno inizio in autunno e si divideranno tra Palermo e Roma. Alla regia un altro palermitano: Roberto Andò. I casting sono aperti. Chi volesse partecipare deve inviare almeno quattro foto e i suoi dati all'indirizzo letiziabattagliacasting@gmail.com.