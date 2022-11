"The White Lotus 2" a Palermo: stasera la quarta puntata, le anticipazioni

C'è anche Palermo nella quarta puntata di “The White Lotus 2” in onda oggi, 28 novembre alle 21.15 su Sky Atlantic. La puntata illustra l’incomunicabilità tra alcuni personaggi (Ethan e Harper), diverse prospettive sul futuro (Lucia e Mia), nuove amicizie (Tanya e Quentin).

La serie Hbo in onda su Sky nella prima stagione raccontava di un gruppo di persone in vacanza alle Hawaii a cui succedevano cose decisamente particolari. Per la seconda stagione c'è stato un cambio di location. Il paradisiaco resort alle Hawaii ha lasciato il posto alle bellezze mozzafiato della Sicilia (le riprese si sono girate tra maggio e giugno).

The White Lotus 2: anticipazioni quarta puntata

La seconda stagione di “The White Lotus” arriva alla quarta (di sette) puntata stagionale. Continua la girandola umana in un resort di Taormina: le circostanze faranno emergere tutti i vizi (tanti) e le virtù (poche) di ciascun personaggio.

Ad inizio episodio vediamo Harper e Daphne di ritorno dalla gita a Noto. Ethan confessa a Harper di aver trascorso una notte in preda ad una sbornia, ma non fa il minimo accenno all’infedeltà di Cameron. Quest’ultimo, peraltro, non ha reso a Lucia e Mia tutta la somma pattuita. La donna fa però una scoperta sospetta, ma preferisce, al momento, non affrontare Ethan a viso aperto.

Dopo i momenti di crisi dovuti alla partenza di Greg, Tanya fa amicizia con Quentin, un ricco uomo britannico gay che vive a Palermo. Portia incontra suo nipote, Jack, e Albie incrocia Lucia proprio mentre è in attesa di Portia.

Lucia e Mia vivono intanto alcuni dissapori: la prima inizia a farsi domande sulla sua attuale vita, pensando che possa non portarla da nessuna parte, mentre la seconda fa l’amore con Giuseppe - nonostante l’amica l’abbia messa in guardia - credendo che possa aiutarla nelle sue aspirazioni in campo musicale. Ma la serata di Mia si rivela disastrosa.

Dove vedere “The White Lotus 2” (28 novembre 2022)

La quarta puntata di “The White Lotus 2” va in onda lunedì 28 novembre su Sky Atlantic (canale 110) a partire dalle 21.15. Gli episodi della serie sono inoltre visibili su NOW (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.