Una coppia tutta palermitana al timone di Striscia la notizia: tornano Roberto Lipari e Sergio Friscia

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada lasciano il bancone di "Striscia la notizia": da oggi - lunedì 16 ottobre - arriva la coppia tutta palermitana formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari. Appuntamento stasera su Canale 5 alle 20.35. I due comici, con all’attivo 110 puntate condotte, tornano per il terzo anno consecutivo alla guida del tg satirico di Antonio Ricci. Rimarranno al timone di "Striscia" fino al 9 dicembre.

Questo il commento di Sergio Friscia, 52 anni: "Dove c’è Striscia c’è casa, dove c’è Friscia c’è sempre casino! Quando le due cose si uniscono inizia il vero piacere della vita. Ringrazio di cuore Antonio Ricci e gli prometto che sarò sempre il suo 'Friscia la notizia'. Stia tranquillo: a far arrestare Roberto (Lipari)… ci penso io. Conta su di me!".

Roberto Lipari, 33 anni, aggiunge: "Io da Striscia in realtà non me ne sono mai andato, ho affittato il camerino, che con gli affitti che ci sono a Milano comunque conviene. Anche perché, con i tempi che corrono, se dici che vai via, rischi che al posto tuo ti ritrovi Myrta Merlino. Molti meridionali non vedono l’ora che arrivi il Natale per ritornare dal Nord in famiglia. Io aspetto il 16 ottobre per ritornare dal Sud in famiglia. Anche perché con Sergio ogni giorno è il pranzo di Natale e con Antonio Ricci, ogni puntata, per me è un regalo".