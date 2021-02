Da Radio Young e Time a Kiss kiss e Rds: Sergio Friscia festeggia 30 anni di carriera 

Dalle locali Radio Young e Radio Time alle frequenze nazionali di Kiss kiss e Rds. Il conduttore e attore palermitano spegne oggi, Giornata mondiale della radio, le prime trenta candeline di carriera radiofonica. “Una festa lunga trent’anni, un patto d’amicizia - afferma Friscia – che si rinnova ogni giorno con il mio pubblico. Sono fiero di festeggiare questo mio anniversario nel giorno in cui il mondo intero celebra la radio, il media che più di ogni altro annulla le distanze e combatte la solitudine. Dagli esordi palermitani a oggi - conclude - non ho mai perso di vista l’obiettivo principale, regalare un sorriso ai tanti ascoltatori che mi vogliono bene”.

"Sono portatore sano di... fame e allegria" | VIDEO

Friscia è recentemente apparso anche a Striscia la Notizia per sostituire Valentino Picone che ha contratto il Covid. Un'opportunità che il comico palermitano, che aveva già condotto in tv "Mezzogiorno in Famiglia", ha accolto con gioia. Il primo amore però, si sà, non si scorda mai.