Aperto il bando per il festival internazionale Presente Futuro: chiamata per gli artisti under 35

Sono ufficialmente aperte le selezioni per la 16esima edizione del Festival internazionale Presente Futuro, che si terrà dal 24 al 28 maggio 2022. Il festival, organizzato dal Teatro Libero di Palermo, si pone l’obiettivo di accompagnare la creazione contemporanea attraverso connessioni internazionali, sostegno alla produzione, residenze e confronto con pubblici e operatori del settore, ponendosi come momento di visibilità e promozione della scena emergente europea.

Il bando è rivolto ad artisti, compagnie e gruppi di tutto il territorio europeo - con prevalenza di artisti under 35 - che presenteranno un progetto di performing arts della durata non inferiore ai 20 minuti.

Diversi i premi previsti: “Presente Futuro Prize di 1.500 € più una settimana di residenza e l’opportunità di presentare il lavoro compiuto all’interno della stagione 22/23 del o Libero o in seno alla 17esima edizione del Festival del 2023; diverse residenze internazionali come quella offerta dal festival Between The Seas (Grecia) e dal Teatro San Materno di Ascona (Svizzera) e una residenza nazionale promossa dal Dipartimento Saras dell’Università La Sapienza di Roma in collaborazione con l’Associazione Settimo Cielo/ Teatro Comunale La Fenice di Arsoli (Rm).

Per l’iscrizione al bando di selezione è necessario inviare entro e non oltre il 25 marzo 2022, alle ore 13, a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica: bandi@teatroliberopalermo.it, una mail avente come oggetto: “PF2022 + titolo progetto”, secondo quanto richiesto nel bando consultabile sul sito www.teatroliberopalermo.it.