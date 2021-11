Selezione di "Miss Mamma Italiana", premiata una palermitana

Dopo la finale relativa all’edizione 2021, che si è tenuta lo scorso mese di settembre a Bellaria Igea Marina e che ha visto vincitrice del titolo assoluto, la bella 30enne bergamasca Silvia Palamà, sono ripartite in tutta Italia (e con tutte le dovute misure di sicurezza), le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2022”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. Tra le premiate anche una mamma palermitana.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 3 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

La selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2022” si è svolta all’Hotel Allegro Italia di Pedara. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Marianna Cucinotta, 38 anni, commessa, di Acicatena (CT), mamma di Clarissa e Tommaso, di 7 anni e 10 mesi; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Caterina Sutera, 48 anni, impiegata, di Ragusa, mamma di Maya di 17 anni.

Queste le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2022”, in programma dal 5 al 10 settembre 2022 a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola:

? “Miss Mamma Italiana Glamour” Laura Amich, 32 anni, terapista della riabilitazione psichiatrica, di Trecastagni (CT), mamma di Nicola di 5 anni;

? “Miss Mamma Italiana Fashion” Simona Trapani, 34 anni, parrucchiera, di Santa Maria di Licodia (CT), mamma di Grazia e Gaetano, di 11 e 5 anni;

? “Miss Mamma Italiana Sorriso” Jessica De Tommaso, 30 anni, hair stylist, di Riposto (CT), mamma di Sam e Chloe, di 7 e 3 anni;

? “Miss Mamma Italiana Dolcezza” Federica Mazziotta, 38 anni, casalinga, di Augusta (SR), mamma di Beatrice di 7 anni;

? “Miss Mamma Italiana Eleganza” Patrizia Russello, 40 anni, di Agrigento, mamma di Domenico e Giuseppe, di 8 e 6 anni;

? “Miss Mamma Italiana Glamour” Arianna Scandurra, 30 anni, operatrice telefonica, di Paternò (CT), mamma di Aurora di 9 anni;

? “Miss Mamma Italiana Solare” Greta Chiara, 30 anni, make up artist, di Paternò (CT), mamma di Flavio di 4 anni;

? “Miss Mamma Italiana Fascino” Alice Conigliello, 32 anni, operatrice telefonica, di Paternò (CT), mamma di Asia e Ginevra, di 9 e 5 anni;

? “Miss Mamma Italiana Radiosa” Maria Angela Barbera, 33 anni, casalinga, di Patti (ME), mamma di Emma di 3 anni;

? “Miss Mamma Italiana Sprint” Rita Modica, 33 anni, insegnante, di Palermo, mamma di Lorenza e Diamante Maria, di 9 e 3 anni;

? “Miss Mamma Italiana Romantica” Patrizia Platania, 42 anni, casalinga, di Motta Sant’Anastasia (CT), mamma di Lucrezia e Vanessa, di 18 e 12 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e dalla catanese Alessia Garigali, vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Fashion 2021”.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it