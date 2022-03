Seconda spedizione di oltre 2.500 farmaci da Palermo per la popolazione ucraina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La "Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus" in collaborazione con Federfarma Palermo, l'ordine dei farmacisti della Provincia di Palermo ed il Rotary e-club "Colonne d'Ercole" giorno 20 marzo hanno inviato la seconda spedizione di farmaci per la Romania destinato ai profughi e rifugiati Ucraini. La spedizione è di oltre 2.500 farmaci raccolti e donati, saranno consegnati all'Associazione "Ucraini in Romania", che provvederà a distribuirli ai rifugiati Ucraini in Romania che ne avranno bisogno.