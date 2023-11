a palermo la seconda edizione del premio letterario giornalistico “nadia toffa” a cura dell’associazione “archetipa”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giunge alla seconda edizione il Premio Letterario Giornalistico dedicato alla memoria di Nadia Toffa, la brillante inviata e conduttrice de “Le Iene”. Scomparsa a soli quarant’anni a causa di una grave malattia, è rimasta nel cuore di chi ne ha apprezzato il grande attaccamento alla vita, l’indole battagliera e la verve professionale che hanno accompagnato il suo lavoro nel celeberrimo programma di Italia Uno. Antonietta Greco, presidente dell’associazione culturale “Archetipa” che ha sede a Palermo, è l’ideatrice, la promotrice e l’organizzatrice del Premio Letterario Giornalistico dedicato a Nadia Toffa, patrocinato dall’assessorato alla Cultura e dal Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino del Comune di Palermo, dalla Città Metropolitana di Palermo e dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

Non un semplice evento che omaggia la coraggiosa Nadia, ma un’occasione per dare spazio al talento letterario di autori, poeti, scrittori e giornalisti, nella piena convinzione del ruolo focale che la cultura riveste nell’ambito dei processi di crescita e sviluppo della società. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 2 dicembre a Palermo, negli spazi dell’Archivio Storico Comunale in via Maqueda 157 alle 17. A condurre l’evento, sarà Antonietta Greco insieme alla giornalista Marianna La Barbera. Il Premio vedrà inoltre la partecipazione del giornalista Ismaele La Vardera, deputato regionale e vicepresidente vicario della Commissione Antimafia all’ARS. “A tutti coloro che hanno partecipato al bando di concorso e contribuito alla realizzazione della seconda edizione – afferma Antonietta Greco – il mio ringraziamento più profondo”.