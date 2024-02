Scuole e parco delle Madonie insieme per il territorio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Portare il valore geologico del Parco delle Madonie, Unesco Global Geopark, nel sistema scolastico madonita. E' l'obiettivo delle prime riunioni operative promosse dall''Ente Parco, retto dal commissario Salvatore Caltagirone, che ha incontrato i dirigenti degli Istituti di Istruzione Superiore Domina di Petralia Sottana Vito Pecoraro e Salerno di Gangi Ignazio Sauro. Si tratta dei primi passi di auditing con le istituzioni scolastiche più di prossimità delle Alte Madonie per stimolare programmi didattici che creino negli studenti di tutti gli istituti madoniti consapevolezza, identità e appartenenza al territorio.

"L'avvio di sinergie con le scuole locali per una didattica geologica -afferma Caltagirone - si muove in direzione di una formazione connessa all' ambiente. Si rafforza il percorso per valorizzare le risorse del territorio. Noi SiAmo Geopark, sarà questo il leit motiv degli incontri futuri come aggiornamento sul progetto. Le Madonie sono area Geopark Unesco, la sfida è innanzitutto stimolare il senso di appartenenza nei cittadini e nei futuri cittadini, per questo prevediamo la stesura di convenzioni con le istituzioni scolastiche madonite".