Beneficenza, alunni della scuola Alberico Gentili realizzano un calendario dedicato a Peppino Impastato

Un calendario della “Legalità” e della “Solidarietà” dedicato a Peppino Impastato - al suo coraggio nella lotta alla mafia - realizzato dai piccoli alunni della scuola primaria Giuseppe Pitrè dell’istituto comprensivo Alberico Gentili. Un’idea sorta lo scorso anno scolastico nell’ambito di un progetto di educazione civica che ha visto impegnati, con la docente Maria Cristina Corronca e le colleghe del team, i bambini che ora frequentano le classi quinte delle sezioni “C” e “D”.

I disegni dei piccoli – ispirati al libro “Il dono dei re dei pesci” di Annamaria Piccione – hanno poi dato forma, fra fiaba e storia, alle pagine del calendario che adesso è in vendita per raccogliere fondi da devolvere all’associazione “Medici con l’Africa Cuamm” che si impegna per la vaccinazione dei bambini africani. Nei giorni scorsi, fra l’altro, gli alunni hanno anche incontrato uno dei medici volontari dell’associazione, Irene Greco. Il lavoro, realizzato anche con il patrocinio della Fondazione Falcone e il Bar Via Libertà 50, sarà presentato con un cocktail di beneficenza sabato 2 dicembre alle 10,30 nel Bar Via Libertà 50 (Villa Zito) a Palermo.