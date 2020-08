La scuola di cinema Piano Focale apre le iscrizioni, a numero chiuso, per i corsi di regia cinematografica e direzione della fotografia-tecnica di ripresa. La scuola è aperta a tutti gli appassionati di cinema senza alcun limite di età. Piano Focale si avvale di un corpo docenti di venti insegnanti, professionisti del cinema, che si dividono tra il lavoro sui set e l’insegnamento. Le materie insegnate sono 23. I corsi di regia e di direzione della fotografia-tecnica di ripresa uniscono la teoria alla pratica e permettono agli allievi di mettersi alla prova con esercitazioni, stage e tirocini. Ogni corsista realizzerà un proprio cortometraggio come elaborato di fine anno. I corsi avranno una durata di 8 mesi con incontri 3 volte a settimana. La sede della Scuola è a Villa Riso a Palermo in viale dell’Olimpo 30/a.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’anno accademico 2020/2021 si preannuncia ricco di esperienze pratiche - si legge in una nota. Si faranno lezioni anche sul set. Quest’anno, all’interno del corso di regia e direzione della fotografia-tecnica di ripresa, sarà avviato un workshop full immersion con il regista e direttore della fotografia, vincitore del David di Donatello di quest’anno, Daniele Ciprì . Sarà realizzato un cortometraggio per la regia di Ciprì in cui gli allievi faranno parte della troupe. Il corso di direzione della fotografia-tecnica di ripresa e di regia insegnano sia i modelli artistici e produttivi del cinema ufficiale con budget di rilevo, sia i modelli e le pratiche del cinema indipendente legato alle nuove tecnologie. E' consigliata la preiscrizione sul sito della scuola https://www.pianofocalescuola.it/iscrizioni/. Una volta compilato il modulo on-line, per completare l’iscrizione, sarai contattato dalla segreteria di Piano Focale che fisserà con te un appuntamento nella sede della scuola a Villa Riso in viale dell’Olimpo 30/A a Palermo. I corsi sono a numero chiuso. Per tutte le informazioni è possibile telefonare al numero 370-1392880 o inviare una mail a info@pianofocalescuola.it".