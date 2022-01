Da Palermo al Vaticano per un dolce omaggio: la pasticceria Scimone regala al Papa Le Dita D’Apostolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per Natale, dolci regali per tutti. Anche il Santo Padre, Papa Francesco, ha ricevuto per Natale un dolcissimo dono, dalla famigliaNotarstefano: Le Dita D’Apostolo, fiore all'occhiello della storica pasticceria Scimone. Le Dita d’Apostolo, furono inventate da papà Angelo, che trovò la formula perfetta di questo sublime dolce. La ricetta, ancora oggi, rimane segreta e per questo i figli: Carmelo, Mario, Alessandro e Massimo, decisero di brevettarla e di registrarne il marchio, così da custodire gelosamenteil lavoro del padre ed in modo che nessuno le possa riprodurre. Il genio siciliano nella pasticceria supera i confini e si fa apprezzare ovunque.