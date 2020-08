Sbarca a Palermo la dance station "Radio Studio Più"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Accende i riflettori anche su Palermo il network Radio Studio Più irradiando il suo segnale dai 99,900 di Radio Palermo Centrale in frequenza modulata. In coincidenza del nuovo arrivo via etere nel capoluogo regionale, new entry per Radio Studio Più Sicilia il network con una grande vocazione Dance, il Giornalista radio televisivo Filippo Virzì, curerà i notiziari radio regionali informando i radioascoltatori con tutte le notizie provenienti dalle 9 province isolane nelle due edizione delle ore 10,00 e delle ore 19,00, mentre alle ore 11,00 ci saranno le previsioni meteo il tutto dal lunedì al sabato. Il noto network nazionale Radio Studio Più ha una grande vocazione giovanile, la sua musica Dance parte dagli anni 90 per arrivare alle novità del momento, con un tante notizie positive, serate live ed una particolare attenzione al territorio dell’isola degli Dei, ossia la Sicilia, Studio Più Sicilia dedica tanto spazio per la valorizzazione dei comuni piccoli e grandi che siano. In Sicilia Radio Studio Più Sicilia è in forte espansione, per saperne di più sul web sono presenti ben due portali di riferimento https://www.studiopiusicilia.com/ dove troverete tutte le frequenze e https://www.laislabonita.fm/home/.Studio con tutte le notizie e gli eventi dalla Sicilia.

Ecco a seguire tutte le frequenze presenti in Sicilia: Acate | 92.500 Alcamo | 94.700 Altavilla Milicia | 99.900 Bagheria | 99.900 Balestrate | 94.700 Butera | 92.500 Caltagirone | 92.500 Campofelice di Roccella | 99.900 Canicattì | 97.600 Casteldaccia | 99.900 Castellammare del Golfo | 94.700 Castelvetrano | 107.600 | 99.700 Cefalù | 99.900 Cinisi | 94.700 Comiso | 92.500 Corleone | 107.600 | 99.700 Donnalucata | 93.400 Ficarazzi | 99.900 Gela | 92.500 Gibellina | 107.600 | 99.700 Lascari | 99.900 Licata | 92.500 Marina di Modica | 95.900 Marina di Ragusa | 107.000 - 93.400 Marsala | 99.700 | 107.600 Mazara del Vallo | 99.700 | 107.600 Mazzarrone | 92.500 Menfi | 99.700 Modica | 90.000 Montelepre | 94.700 PALERMO | 99.900 Partinico | 94.700 Pozzallo | 95.900 Provincia di Ragusa | 104.300 RAGUSA | 90.000 Rosolini | 91.000 Salemi | 107.600 | 99.700 Sampieri | 95.900 Santa Margherita Belice | 99.700 Santa Ninfa | 107.600 | 99.700 Sciacca | 101.600 Scicli | 93.400 Selinunte | 107.600 Termini Imerese | 99.900 Terrasini | 94.700 Trabia | 99.900 Trapani | 107.600 | 94.700 | 99.700 Villabate | 99.900 Vittoria | 92.500 Vizzini | 92.500