Valentino coi capelli biondi nel nuovo film di Ficarra e Picone: "Ecco il primo fotogramma di Santocielo"

"Dietro di noi (in anteprima mondiale) il primo fotogramma di Santocielo. A Natale ne vedrete delle belle". Così Ficarra e Picone, sui loro canali social, mostrano - orgogliosi del loro lavoro - la prima clip del nuovo, attesissimo film. Santocielo - questo il nome della pellicola - è diretto da Francesco Amato. Nell'immagine è visibile Valentino con una insolita capigliatura bionda.

Nel cast insieme a Salvo Ficarra e Valentino Picone, ci saranno le attrici Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta, ma anche Giovanni Storti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo). Le riprese del film, che uscirà il prossimo 14 dicembre al cinema per Medusa Film, sono terminate lo scorso luglio a Roma. La nuova pellicola è stata girata per sette settimane in Sicilia, tra Catania e Montalbano Elicona.

Il soggetto e la sceneggiatura sono di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini. La produzione del nuovo lungometraggio è di Attilio De Razza per Tramp Limited con la collaborazione di Medusa Film.