Bullismo, attacchi di panico e "Toradol": esce "Odi et amo", il primo Ep di Santanna

E' uscito in digitale “Odi et Amo”, primo Ep del cantante palermitano Santanna: 5 brani in cui racconta le sue emozioni e i suoi sentimenti, che si alternano tra felicità e estremo dolore, del suo modo di affrontarlo, dei suoi pensieri e delle sue speranze per il futuro. In contemporanea, in radio “Come Mai”, brano in cui l’artista ricorda gli atti di bullismo ricevuti a scuola, che sarà accompagnato dal videoclip (per la regia di Giovanni Salvato e Fulvio Nuvole, prodotto da Gioele Sanzeri), disponibile a partire dalla prossima settimana (ASCOLTA L'EP).

L’Ep apre con “L’anima”, il racconto della fine di una relazione e delle complessità che essa comporta: “la perdita del partner può condurre a trovare uno sfogo nell’alcol e può provocare uno stato di apatia e misantropia”. Segue “Forever”, brano che parla della difficoltà nel riuscire a parlare e prendere posizione quando si ha la mente annebbiata da illusioni provocate dai sogni, sogni di un amore verso una persona talmente forte da promettersi di rimanere insieme per sempre. “Pioggia” feat Northi ricorda con nostalgia una vecchia relazione finita male, il protagonista si ritrova solo, a ripensare al passato.

In "Toradol" descrive come un adolescente possa rimanere emotivamente immobilizzato quando perde una persona importante. Parla dei suoi attacchi di panico in contrapposizione a una figura femminile che vede come cura e salvezza, in questo caso come il Toradol. In “Come Mai”, Santanna parla ad una sua compagna di infanzia, con cui ha tanti ricordi, che non sente da tanto. Ricorda vari momenti, le volte in cui ballavano, le notti passate in spiaggia a cantare. L’adolescenza per lui è stata molto difficile, ha passato vari momenti complicati a scuola a causa del bullismo e ogni giorno spera di tornare bambino per ritrovare quella spensieratezza ormai perduta.

I testi sono di Andrea Santanna e Gabriele Gallo, mentre la musica e la produzione artistica, mix e mastering sono di Gabriele Gallo. Studio di registrazione: BaseSound Lab.