"Splendere", il nuovo singolo dei Santamarea ispirato da un libro di poeti arabi trovato a Palermo

La storia di una separazione e il dolore che ne consegue, così forte da non far distinguere tra il proprio sangue e le proprie lacrime. Eppure, tra voci stregate e paure, appare possibile trovare una voce splendida che genera una metamorfosi, vere e proprie ali, per riuscire a volare sopra le cose e vederle dall'alto come mille luci. È questo "Splendere" il terzo singolo della band palermitana Santamarea, uscito su tutte le piattaforme digitali lo scorso 4 aprile.

Dopo "Acqua Bagnami", scelta da Etro come colonna sonora della sua sfilata alla Milano Fashion Week SS 2024, la band vincitrice di Musicultura 2023 torna con un nuovo brano potentissimo che prende liberamente ispirazione da un libro di poeti arabi di Sicilia dell'anno Mille, trovato per caso in una piccola libreria tra i vicoli del centro di Palermo. Il testo del brano ne prende in prestito la preziosità del linguaggio, insieme alla vividezza e alla concretezza delle immagini. Pur nella consapevolezza che tutto è destinato a finire, il volto della persona amata, adesso intoccabile, appare come qualcosa di desiderato e proibito..."le tue ciglia adesso sembrano lame, non le posso guardare Le tue labbra, perle infuocate, non le posso toccare".

"Splendere" trasporta in luoghi nuovi del mondo dei Santamarea, antri scuri e poi improvvisamente, cieli luminosi. Una voce ed una chitarra, nude, intime e velatamente minacciose conducono l'ascoltatore tra piene e vuoti e infine in alto, fino a vedere le cose da lontano tra cori, percussioni spezzate, sintetizzatori e chitarre. Un'ulteriore conferma dello stile eclettico e ibrido dell'ispirata e giovanissima band.

I Santamarea sono tre fratelli di sangue (Stefano, Francesco e Michele Gelardi) ed una sorella d'elezione (Noemi Orlando), appartenenti alla cosiddetta generazione Z. I loro testi sono, dunque, figli di un immaginario che si costruisce su un pianeta che va a fuoco ed un sacro che esce dai luoghi di culto per diventare un'esperienza collettiva e personale.

Fonte: Dire