Sanremo, Teresa Mannino si prende l'Ariston: è lei la regina del Festival

Si è conclusa senza drammi - ovvero senza "Balli del qua qua" - la terza serata del festival di Sanremo. Regina del teatro la co conduttrice Teresa Mannino. La comica e attrice palermitana torna a dare dignità alla parola "monologo".

Dopo anni di monologhisti affranti, portatori sul palco dei propri vittimismi utili spesso solo alla retorica, Teresa Mannino riesce a mettere in commedia persino l'ecologia. Il tema del suo discorso è il controllo arrogante che gli uomini usano con gli animali, con cui invece dovrebbero imparare a condividere il potere.

Ma non è solo questo a far splendere Mannino. L'attrice si prende letteralmente il teatro a ogni ingresso in scena. Animale da teatro, flirta col pubblico, coi cameraman, con la galleria, si muove dentro e fuori il palco come una mina vagante, rompe ogni liturgia. Scende le scale danzano e da quel momento è un one woman show dopo l'altro, incentrato sull'autoironia.

E' stata la prima conduttrice professionista dall'inizio del festival, e si vede. Chissà se la Rai ha intenzione di affidargliene uno vero, di one woman show. Intanto conviene correre in teatro a vederla: la tournée sta per partire.

Il profilo di Teresa Mannino

Teresa Mannino - all'anagrafe Maria Teresa Mannino - è nata a Palermo il 23 novembre 1970. Dopo aver conseguito la laurea in filosofia presso l'Università degli studi di Palermo, ha deciso di immergersi nel mondo della recitazione, frequentando la scuola europea di recitazione del Teatro Carcano di Milano tra il 1998 e il 2000. Durante questo periodo, ha partecipato a produzioni teatrali come "Lisistrata" di Aristofane e "Le piaton de laire" di Eugène Ionesco, collaborando con il regista Silvio Pandolfi. La sua vera svolta è avvenuta quando ha iniziato a esibirsi al celebre locale di cabaret Zelig a Milano, che ha segnato l'avvio ufficiale della sua presenza televisiva nel 2004, all'interno del programma "Zelig Off". Nota di merito per i suoi tour teatrali: spettacoli come "Sono nata il ventitré" e "Sento la Terra girare" hanno consacrato il suo nome presso pubblico e critica.

Negli anni Teresa Mannino ha vissuto, tra alti e bassi, diverse fasi di vita sentimentale. Durante un primo matrimonio, con un uomo dall'identità ignota, conclusosi qualche anno dopo, ha incontrato Andrea, un batterista. L'attrice ha confessato di aver tradito il marito con il musicista, che ha frequentato in gran segreto per un breve periodo. Dopo la fine del suo matrimonio, il destino ha voluto che Teresa e Andrea si ritrovassero casualmente in un autogrill a Verona. Questo incontro ha segnato l'inizio di una nuova fase della loro relazione. Da questo amore è nata la loro figlia, Giuditta, nel 2009.

In anni recenti la Mannino e Andrea hanno sancito la fine della relazione con Andrea, e frequenta adesso Paolo Santolini, un produttore cinematografico conosciuto sul set di documentario su Andrea Camilleri. La loro relazione è fiorita, ma Teresa mantiene sempre una certa riservatezza sulla sua vita privata. La sua figlia Giuditta, oggi quattordicenne, è appassionata di astronomia: i genitori della giovane hanno conservato un buon rapporto, e si impegnano a proteggere la sua privacy, evitando l'esposizione mediatica.

Oltre alla sua carriera artistica e alla vita sentimentale, Teresa è impegnata in questioni sociali e ambientali. Ha partecipato attivamente al Thalassemia Day, supportando la sensibilizzazione sulle malattie rare. La sua attenzione all'ambiente si riflette nelle sue scelte di trasporto sostenibili, come la bicicletta e il car sharing. A proposito di Andrea Camilleri, la Mannino ha confessato che, pur avendo conosciuto nel corso della sua carriera tanti personaggi famosi, il grande scrittore è stato l'unico capace di emozionarla davvero. Pur vivendo da tanti anni a Milano, l'artista ha un rapporto speciale con la sua Palermo: gli applausi delle platee siciliane generano in lei sempre grande emozione.

Teresa Mannino ha un profilo ufficiale di Instagram dove condivide prevalentemente foto e video dei suoi spettacoli teatrali e televisivi.

