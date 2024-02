Un po' di palermitanità a Sanremo, è la serata di Teresa Mannino: "Che prìo essere qui"

"Io sono un pezzo di Sicilia e, dove mi metti mi metti, pure se parlo di Polo Nord ci metto questo viso, questa mia cadenza. Per usare una parola siciliana, direi: 'Che prìo essere a Sanremo!'. Il “prìo” è una gioia assoluta, profonda e divertita. Sanremo infatti per me non è un Festival, ma una festa". Così la comica palermitana Teresa Mannino, in conferenza stampa nel giorno in cui condurrà al fianco di Amadeus la terza serata della kermesse musicale.

"Amadeus mi ha chiamato a presentare nella sera del giovedì, quando i cantanti del Festival si presentano da soli... Perfetto, sono sollevata da obblighi istituzionali e avrò gli spazi miei con il pubblico", scherza con la consueta ironia.

"Ama - prosegue Teresa Mannino - si aspetta che crei simpatia sia con le persone all’Ariston sia con la gente a casa. Con lui ci siamo capiti al volo: sarà la sicilianità, sarà perché ci somigliamo, ma mi è sembrato di lavorare subito con un cugino o un amico di vecchia data. E io alle feste, quando le organizzo e quando ci vado, ho un unico obiettivo: divertirmi. Quando mi è arrivata la proposta, in realtà, ci ho pensato un po’, perché rifletto sempre sui nuovi progetti".