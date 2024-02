Palermo ancora sul palco a Sanremo, La Rappresentante di Lista con Annalisa per la serata cover

Dopo l'apprezzata conduzione di Teresa Mannino, Palermo, pur non avendo alcun cantante in gara, sarà rappresentata sul palco di Sanremo anche stasera. A far sventolare idealmente il vessillo del capoluogo siciliano sarà La Rappresentante di Lista, il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina che affiancherà la cantante ligure Annalisa nella serata dedicata alle cover con "Sweet dreams (Are made of this)", capolavoro degli Eurythimics.

La Rappresentante di Lista, nota anche con l'acronimo Lrdl, torna così dopo due anni all'Ariston. Nell'edizione del 2022, il duo prese parte alla gara con "Ciao ciao", classificatasi settima ma poi diventata un tormentone. Veronica e Dario avevano debuttato al Festival l'anno precedente nel 2021, con la splendida "Amare, finita - forse immeritatamente - all'undicesimo posto.

Il duo, sempre oggi, ha annunciato le date di un nuovo tour nei club per il prossimo autunno che sarà chiuso proprio a Palermo, con due date ai Candelai il 2 e il 3 dicembre 2024.