La palermitana Teresa Mannino fra i co-conduttori di Sanremo: l'8 febbraio salirà sul palco con Amadeus

C'è anche la palermitana Teresa Mannino fra i co-conduttori di Sanremo 2024, il festival della canzone italiana. L'attrice, conduttrice televisiva e comica salirà sul palco dell'Ariston assieme ad Amadeus il prossimo 8 febbraio.

Chi sono gli altri

Lo ha annunciato questa sera al Tg1 lo stesso Amadeus, direttore artistico del Festival . I co-conduttori saranno un uomo e tre donne: oltre a Teresa Mannino, ci saranno il 6 febbraio Marco Mengoni, il 7 febbraio Giorgia, il 9 febbraio (la serata cover) Lorella Cuccarini e il 10 febbraio Rosario Fiorello. Quest'ultimo come Mannino è siciliano.

