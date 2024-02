"Sweet Dreams" da urlo a Sanremo, La Rappresentante di Lista con Annalisa Top 5 nella serata cover

Il rischio di non interpretare al meglio uno dei pezzi cult degli anni Ottanta era alto, ma La Rappresentante di Lista e Annalisa sul palco di Sanremo, nella serata delle cover, hanno fatto un figurone con la loro "Sweet dreams (Are made of this)". Un'esibizione impeccabile che è valsa alla cantante ligure, in gara al Festival, e al duo palermitano il terzo posto della Top 5 nella classifica di giornata. "Che bomba dividere il palco con voi", ha scritto Annalisa sui social, postando una foto con Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina.

La Top 5 della serata cover a Sanremo

Una serata vinta da Geolier tra i fischi del pubblico. Il rapper napoletano si è imposto con il medley "Strade" eseguito insieme a Guè, Luché e Gigi D'Alessio. Al secondo posto della Top 5 della quarta serata Angelina Mango che ha omaggiato il padre Pino con "La Rondine", al terzo posto, appunto, Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia sulle note del capolavoro degli Eurythmics, al quarto Ghali con Ratchopper nel medley "Italiano Vero", al quinto Alfa con Roberto Vecchioni col brano "Sogna ragazzo sogna".